Advokater tjener op til 200 dollar i timen på at træne AI-modeller

Jurister træner nu de AI-systemer, der en dag kan overtage deres eget arbejde. Startups som Mercor og Micro1 betaler godt for juridisk ekspertise.

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En ny type bibeskæftigelse breder sig blandt advokater og jurister: at træne de kunstig intelligens-systemer, som i fremtiden kan overtage dele af deres arbejde. Det skriver Business Insider, som har talt med flere jurister, der tjener mellem 100 og 200 dollar i timen på at hjælpe AI-selskaber med at gøre chatbots skarpere til juridiske spørgsmål.

Selskaber som Mercor og Micro1 har ifølge Business Insider hyret tusindvis af jurister, pensionerede dommere og paralegals til opgaven. Mange arbejder aftener og weekender ved siden af deres almindelige job med at konstruere komplicerede juridiske sager, som AI-modellerne skal løse, og med at bedømme og forbedre modellernes svar.

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Fra retssale til nattevagt ved computeren

En af kilderne, voldgiftsdommer Jessica Crutcher, arbejder ifølge Business Insider en form for nattevagt for Mercor efter almindelige arbejdsdage med at høre tvister. Hun opfinder juridiske problemstillinger — den ene uge en sag om olie- og gashandel, den næste en asylsag — som AI-modeller endnu ikke kan løse, hvorefter hun vurderer modellernes svar.

Ifølge Crutcher handler arbejdet mindre om lønnen og mere om at følge med i en teknologi, der forandrer hendes fag. “Remains relevant” er ordene hun bruger om, hvorfor hun holder sig tæt på udviklingen, gengiver Business Insider.

En anden kilde, Harrison Margolin, arbejdede tidligere hos et stort advokatfirma, der forbød brug af AI på klientsager. Da mange kolleger afviste teknologien som en modefluse, meldte han sig i stedet til Micro1 via et opslag på LinkedIn. Ifølge Margolin gav kollegernes tøven ham i stedet “mere tid til at komme foran”.

Svært at lære maskiner juridisk tænkning

Margolins opgaver har ifølge Business Insider blandt andet handlet om såkaldt “red teaming” — at konstruere juridiske scenarier, komplicerede nok til at få modellerne til at fejle. Hans sværeste øvelse var en grænseoverskridende fusion fyldt med interessekonflikter, som han flere gange måtte gøre endnu sværere, fordi modellen ikke blev tilstrækkeligt udfordret.

Ifølge Bertie Vidgen, forsker hos Mercor, er juridisk ræsonnement langt sværere at lære en AI-model end eksempelvis programmering. Hvor kode kan trænes på milliarder af offentligt tilgængelige linjer og straks testes for, om den virker, ligger meget af verdens juridiske viden bag betalingsmure eller i fortrolige aftaler. Selv offentligt tilgængelige domme forklarer sjældent, hvorfor advokater traf bestemte beslutninger — og det er her de menneskelige eksperter kommer ind i billedet.

Margolin har senere skiftet fokus fra at forsøge at narre modellerne til i stedet at skrive såkaldte “golden responses” — ideelle svar, som modellerne kan lære af. Isabel Yishu Yang, der leder særlige projekter hos Micro1, beskriver over for Business Insider arbejdet som at forvandle advokater til jurastudieundervisere.

Milliarder investeret i juridisk AI

Business Insider bemærker, at investorer har pumpet milliarder af dollar ind i startups, der satser på at gøre for advokater, hvad “vibe-coding”-værktøjer som Cursor og Lovable allerede har gjort for programmører. Software lærer i stigende grad at gennemgå kontrakter og slå retspraksis op — rutineopgaver, der historisk har fyldt godt i advokatfirmaers indtjening.

Ifølge Business Insider bruger over en milliard mennesker månedligt chatbots som ChatGPT og Claude til alt fra e-mails til spørgsmål om juridiske stridigheder som skilsmisser og lejerkonflikter. For investorer i AI-selskaber understreger fænomenet, hvor afgørende adgang til specialiseret menneskelig ekspertise er blevet i kapløbet om at bygge de mest pålidelige AI-modeller — og at selv de mest avancerede systemer stadig kræver massiv menneskelig oplæring, før de kan stå alene på komplekse fagområder.