Carlsberg bekræfter fremskridt i børsnotering af indisk forretning

Carlsberg har indsendt et fortroligt udkast til prospekt til indiske myndigheder. Bryggeriet sigter efter at rejse omkring 4,6 mia. kr. ved en børsnotering i Indien.

Ansvarsfraskrivelse: Indholdet på NPinvestor er alene til generel information og udgør ikke finansiel, skattemæssig eller juridisk rådgivning. Dele af indholdet er udarbejdet med AI-værktøjer og kan indeholde fejl — søg professionel rådgivning ved behov. Investering indebærer risiko for tab, og historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast. NPinvestor anvender affiliate-links og kan modtage provision, når du går videre til vores partnere; det påvirker ikke din pris. Lån forudsætter, at du er fyldt 18 år, og vores partnere kreditvurderer altid ansøgere (bl.a. via RKI). Læs altid de fulde vilkår og betingelser hos den enkelte udbyder, før du investerer eller optager lån. Vis mere

CARL-B.CO 925,20 ▲ +5,96% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Carlsberg tager endnu et konkret skridt mod en børsnotering af sin indiske forretning. Bryggeriet bekræfter over for Finans, at der den 1. juli 2026 er indsendt et fortroligt udkast til prospekt til de indiske myndigheder for Carlsberg India Limited.

Læs mere: Carlsberg Aktie: kurs, analyse og købsguide

Annonce · Saxo Er du klar til at investere? Åbn en gratis konto hos Saxo og få adgang til aktier, ETF'er og obligationer til lave priser. Åbn gratis konto → ✓ Gratis at oprette ✓ Klar på få minutter

Bekræftelsen kommer, efter at Bloomberg torsdag morgen rapporterede, at Carlsberg har indledt processen med at notere den indiske del af koncernen på en indisk børs. Ifølge Bloomberg sigter bryggeriet efter at rejse omkring 4,6 mia. kr. gennem noteringen.

Fortrolig proces hos de indiske myndigheder

At prospektet indsendes fortroligt, betyder, at detaljerne om noteringen ikke er offentligt tilgængelige på nuværende tidspunkt. Det er en almindelig fremgangsmåde ved børsnoteringer, hvor selskaber ønsker at få en indledende vurdering fra myndighederne, inden de mere detaljerede vilkår for udbuddet offentliggøres.

Carlsberg har ikke selv oplyst det konkrete beløb, som selskabet forventer at rejse ved noteringen, men henviser til, at prospektet nu er indsendt til behandling hos de indiske myndigheder.

Indien som vækstmarked for bryggeriet

Indien er et af de markeder, hvor internationale bryggerier i stigende grad søger vækst i takt med, at en voksende middelklasse øger efterspørgslen efter øl og andre alkoholholdige drikkevarer. En separat notering af den indiske forretning kan give Carlsberg mulighed for at rejse kapital direkte til den lokale forretning og samtidig synliggøre værdien af aktiviteterne i landet over for investorer.

For danske investorer i Carlsberg-aktien kan en børsnotering af den indiske forretning på sigt betyde en mere gennemsigtig prisfastsættelse af koncernens eksponering mod et af verdens største og hurtigst voksende ølmarkeder. Det er dog fortsat uklart, hvornår selve noteringen kan gennemføres, og hvilken andel af den indiske forretning der eventuelt vil blive udbudt til investorer.

Carlsberg har ikke oplyst en tidsplan for, hvornår prospektet forventes godkendt, eller hvornår en egentlig børsnotering kan finde sted. Sagen forventes at blive fulgt tæt, efterhånden som flere detaljer om udbuddet offentliggøres.