Citizens hæver kursmål på Liberty Media Formula One efter stærk efterspørgsel

Analysehuset Citizens har hævet sit kursmål for Liberty Media Formula One-aktien og peger på stærk efterspørgsel efter Formel 1 som begrundelse, skriver Investing.com.

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FWONK.US 98,38 ▲ +3,41% Kurser er vejledende og typisk ca. 15 minutter forsinkede.

Det amerikanske analysehus Citizens har hævet sit kursmål på aktien i Liberty Media Formula One, den børsnoterede sporingsaktie der følger Formel 1-forretningen. Det skriver Investing.com.

Læs mere: Liberty Media Formula One Aktie (FWONK): kurs, analyse og købsguide

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Ifølge mediet begrunder analysehuset opjusteringen med en stærk efterspørgsel efter Formel 1, hvilket ifølge Investing.com understøtter et mere positivt syn på aktiens fremtidige udvikling. Konkrete tal for det nye kursmål eller den tidligere vurdering fremgår ikke af den tilgængelige information.

Formel 1 som investeringscase

Liberty Media overtog kontrollen med Formel 1 i 2017 og har siden udviklet sportsgrenen kommercielt gennem blandt andet flere løb, øget medieeksponering og udvidet global rækkevidde. Selskabet handles som en separat sporingsaktie under tickeren FWONK på Nasdaq, hvilket gør det muligt for investorer at eksponere sig specifikt mod Formel 1-forretningen adskilt fra Liberty Medias øvrige aktiviteter.

Opjusteringen fra Citizens føjer sig til en række analyser, hvor Wall Street-huse løbende vurderer, hvordan den stigende globale interesse for motorsport påvirker Formel 1’s kommercielle potentiale, herunder billetsalg, sponsorater og streaming-aftaler.

Hvad betyder det for investorer

Når et anerkendt analysehus hæver sit kursmål med henvisning til efterspørgsel, tolkes det ofte af markedet som et signal om, at underliggende forretningstal – som tv-rettigheder, sponsorindtægter eller ticketsalg – udvikler sig bedre end tidligere ventet. For investorer med interesse i sport- og medieaktier kan opjusteringen derfor være endnu et datapunkt i vurderingen af, hvor holdbar væksten i Formel 1’s forretningsmodel er.

Det er endnu uklart, hvordan markedet konkret har reageret på nyheden, og yderligere detaljer om Citizens’ analyse er ikke tilgængelige i den foreliggende kilde.