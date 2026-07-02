Google taber endelig appel: Skal betale 4,7 mia. dollar i EU-bøde

EU-Domstolen har afvist Googles sidste appel i en otte år lang sag om konkurrencebegrænsende adfærd. Bøden på 4,7 mia. dollar står dermed fast.

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Google har tabt sin sidste appelmulighed i en otte år gammel sag om konkurrencebegrænsende adfærd. Det skriver MarketWatch. EU-Domstolen har afvist teknologigigantens forsøg på at få omstødt en bøde på 4,7 mia. dollar, som dermed står ved magt.

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Sagen strækker sig tilbage til 2018, hvor EU-Kommissionen første gang idømte Google den store bøde for angiveligt at have misbrugt sin dominerende markedsposition. Dommen fra EU’s øverste domstol markerer dermed slutningen på en juridisk kamp, der har trukket ud i næsten et årti.

Endnu et nederlag i EU’s antitrust-opgør

Bøden er en del af EU’s mangeårige indsats for at holde de amerikanske techgiganter i skak på konkurrenceområdet. Google har flere gange forsøgt at få nedsat eller helt annulleret bøder pålagt af EU-Kommissionen, men med afgørelsen fra Domstolen ser sagen nu ud til at være endeligt afgjort.

For investorer er sagen interessant, fordi den understreger, hvor vedholdende EU er i sin regulering af de store amerikanske teknologiselskaber. Google og dets moderselskab Alphabet har gennem årene modtaget flere milliardbøder fra Bruxelles, og den seneste afgørelse sender et signal om, at selskabet fremover må indrette sig efter EU’s konkurrenceregler uden udsigt til yderligere retlig opblødning i denne konkrete sag.

Begrænset økonomisk effekt for Alphabet

Selvom 4,7 mia. dollar er et betragteligt beløb, vurderes den økonomiske effekt for Alphabet at være begrænset set i forhold til selskabets samlede indtjening og likviditet. Bøden har allerede i flere år ligget som en kendt risiko i selskabets regnskaber, og markedet har dermed haft god tid til at indregne udfaldet.

Sagen føjer sig til rækken af regulatoriske udfordringer, som Alphabet og andre store teknologiselskaber står over for i både EU og USA, hvor myndighederne i stigende grad retter fokus mod markedsmagt og konkurrenceforhold i den digitale økonomi.

Hvad betyder det for investorer?

For aktionærer i Alphabet er den umiddelbare kurspåvirkning forventet at være begrænset, da bøden længe har været kendt og delvist afsat i regnskaberne. Men sagen understreger den vedvarende regulatoriske risiko, som store teknologiselskaber lever med i Europa, hvilket investorer bør holde øje med fremadrettet.

Det er endnu uklart, om afgørelsen vil få direkte konsekvenser for Googles forretningspraksis fremadrettet ud over selve betalingen af bøden.