Salling Group kræver hårdere kontrol af emballageordning

Danmarks største dagligvarekoncern advarer om, at lovlydige virksomheder betaler for konkurrenter, der undgår producentansvaret for emballage.

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Salling Group, der driver kæderne Netto, Føtex og Bilka, kræver nu, at regeringen strammer grebet om det danske producentansvar for emballage. Dagligvarekoncernen advarer om, at virksomheder, som følger reglerne, risikerer at betale millionregninger for konkurrenter, der enten undlader at indberette deres emballagemængder eller helt står uden for ordningen. Det skriver Finans.

Kravet er rettet direkte mod den nye klima-, energi- og forsyningsminister, Samira Nawa fra Radikale Venstre, som ifølge Finans opfordres til at gribe ind over for den manglende kontrol med ordningen.

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Konkurrenceforvridning bekymrer branchen

Producentansvaret for emballage indebærer, at virksomheder skal betale for indsamling og genanvendelse af den emballage, de sender på markedet. Systemet er tænkt som et incitament til mere bæredygtig emballering, men ifølge Salling Group risikerer det at ramme skævt, hvis ikke alle aktører bliver holdt op på reglerne.

Når nogle virksomheder springer indberetningen over eller opererer uden for ordningens rækkevidde, ender regningen ifølge dagligvarekoncernen hos dem, der gør tingene efter bogen. Det skaber en konkurrenceforvridning, hvor de mest lovlydige virksomheder reelt subsidierer dem, der ikke lever op til deres forpligtelser.

Bredere betydning for detailbranchen

Sagen føjer sig til en række eksempler på, hvordan miljøreguleringer i stigende grad påvirker driftsomkostningerne i detailhandlen. For en branche med i forvejen tætte marginer kan uens håndhævelse af emballagereglerne have reelle konsekvenser for konkurrenceevnen mellem både store kæder og mindre aktører.

Selvom Salling Group ikke er børsnoteret, er sagen relevant for investorer med eksponering mod det danske detailmarked og forsyningskæder, hvor emballage- og genanvendelseskrav i stigende grad indgår i virksomheders omkostningsstruktur. En strammere håndhævelse fra myndighedernes side kan i givet fald udligne konkurrencevilkårene, men vil samtidig kunne øge de administrative byrder for hele branchen.

Det er endnu uklart, hvordan ministeriet vil forholde sig til Salling Groups opfordring, og om der er planlagt konkrete tiltag for at styrke kontrollen med ordningen.