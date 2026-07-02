SoftBank-ejede LY og Bain Capital hæver bud på Kakaku til 4,1 mia. dollar

LY Corporation, der er tilknyttet SoftBank Group, og kapitalfonden Bain Capital har opjusteret deres fælles opkøbsbud på det japanske prissammenligningsselskab Kakaku.com.

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LY Corporation, der er tilknyttet SoftBank Group, har sammen med den amerikanske kapitalfond Bain Capital hævet deres bud på det japanske prissammenligningsselskab Kakaku.com til 4,1 mia. dollar. Det skriver Seeking Alpha.

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Opjusteringen af buddet markerer den seneste udvikling i et forsøg på at overtage det Tokyo-noterede selskab, som driver en af Japans mest kendte platforme til sammenligning af priser og produktanmeldelser. Kakaku.com har i årevis været en central aktør inden for japansk e-handel og forbrugerinformation.

SoftBanks fingeraftryk på japansk techsektor

LY Corporation opstod for nylig af en fusion mellem Yahoo Japan og beskedtjenesten Line, og selskabet er tæt forbundet med SoftBank Group, der har en betydelig ejerandel. Et eventuelt overtagelse af Kakaku.com vil kunne styrke LY Corporations position inden for digitale forbrugertjenester i Japan.

Bain Capital er en global kapitalfond med en lang historik af investeringer i asiatiske teknologi- og medieselskaber. Fondens medvirken i budet peger på en fortsat interesse blandt internationale investorer for opkøb i det japanske marked, hvor flere selskaber i de seneste år er blevet mål for såkaldte “take-private”-transaktioner.

Hvad betyder det for investorer

Et opjusteret bud signalerer typisk, at de bydende parter ønsker at sikre sig opbakning fra en større andel af aktionærerne eller imødekomme krav om en højere pris efter forhandlinger. For investorer med eksponering mod japanske aktier eller globale kapitalfonde kan sagen være interessant at følge, da udfaldet kan påvirke værdiansættelsen af sammenlignelige selskaber i sektoren for digitale forbrugerplatforme.

Sagen understreger samtidig, at SoftBank-koncernen fortsat er aktiv på flere fronter i det japanske erhvervsliv, samtidig med at koncernen også er kendt for sine store investeringer i teknologi- og AI-selskaber globalt.

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